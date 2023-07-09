Son Dakika
İzmit'ten Kocaeli Büyükşehir'e 'altyapı' tepkisi!
GÜNDEM 09.07.2023, 10:05
İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “En ufak bir yağmurda şehir felç” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de dün geceden itibaren etkili olan yağışlar yine sel ve taşkınlara sebep oldu.
Yaşanan yağışın ardından İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ercan Umutlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında en ufak bir yağmurda şehrin felç olduğunu belirten Umutlu, “AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 yıldır altyapıya milyarlarca lira gömdüklerini söylüyorlar. Ama en ufak yağmurda şehir felç. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Mutlu şehir Kocaeli” diyerek sözlerine son verdi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
Röportaj & Söyleşi Tümü