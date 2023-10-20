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İzmit'ten Filistin’e destek yürüyüşü
GÜNDEM 20.10.2023, 17:38
Kocaeli'de İzmit Belediyesi Yöneticileri, Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşen Filistin’e destek yürüyüşüne katıldılar.KOCAELİ (İGFA) - İsrail’in, Filistin’deki masum insanlara düzenlediği saldırılara dünyanın dört bir yanından tepki gösteriliyor.
Kocaeli’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlediği Filistin’e destek yürüyüşü ve basın açıklamasına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Emirşah Torun, Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Hakan Yalçın da katılarak destek verdi.
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