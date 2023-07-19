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İzmit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup

GÜNDEM 19.07.2023, 14:12
İzmit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İzmit’te teleferik projesinin gerçekleşmesi için mektup yazdıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Hürriyet mektubunda T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığında bekleyen İzmit’e değer katacak teleferik projesi için Erdoğan’ın onay vermesini beklediklerini ifade etti. Projenin yapılacağı arsa  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce, başka bir amaçla kullanılacağı sebebiyle reddedilmişti.

İŞTE BAŞKAN HÜRRİYET’İN MEKTUBU

Başkan Hürriyet mektubunda şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizlere bu ülkenin İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olarak değil İzmit’in bir ferdi olarak, evladını bu güzel kentte yetiştirme çabası içinde olan bir anne olarak sesleniyorum. Farklı partilerden olsak da; seçilmişler olarak her birimizin, bizlere oy versin ya da vermesin hizmet etme ve sorumluluğu bulunuyor.

Bize ya da partilerimize oy vermeyenlerin, en az verenlere kadar hizmete layık olduğunu asla unutmamalıyız. Bu mektubu yazmamın nedeni de; partiler üstü bir yaklaşım sergileyerek kıymetli kentimiz güzel İzmit’imizin gelişimi için sizden destek talep etmektir. İzmit’e değer katacağına inandığımız “Teleferik Projemiz” Strateji planımızda yer almamasına rağmen hayata geçirmek için tüm projelerimizi hazırladık.

 T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığına yaptığımız ilk müracaata kendi kaynaklarınızla yapabilirsiniz şeklinde bir onay almıştık. Fakat projede belirlediğimiz arsa  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce, başka bir amaçla kullanılacağı sebebiyle reddedildi. Bu önemli projeyi hayata geçirmek için umudumuzu kaybetmedik ve yeni bir arsa üzerinde fizibilite çalışması yaparak T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığına izin için başvuruda bulunduk.

Yapılan teleferik fizibilite raporunda proje fizibil olup, belediye ve ülkemiz bütçesine ek bir maliyet getirmeyeceği ispatlanmıştır. Teleferik tesisi yatırım maliyetini kısa bir sürede kendi gelirleri ile karşılayabilecektir.  Başvurumuzun üzerinden çok vakit geçmesine rağmen henüz bir cevap alamadık. Bu projenin İzmit için gerçekten büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyoruz.

Teleferik hattı, İzmit’in doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunarak, turizmi canlandıracak ve insanların bir araya gelmesini sağlayacak bir sosyal mekân oluşturacak. Ayrıca, ulaşım sorununu hafifletecek ve trafik akışını rahatlatacaktır. Tüm bunlar da hiç şüphesiz ve en nihayetinde İzmit’in sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine ve kent halkının yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır.

 Yani kazanan ne CHP ne AK Parti, kazanan İzmit halkı ve İzmit’in geleceği olacaktır. Siyasi aidiyetlerin de ötesinde, halkımızın refahı için ortak bir hedef olarak görmemiz gereken “Teleferik Projesi” için T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığında bekleyen İzmit Teleferik Projesine onay vermenizi bekliyoruz.

Vereceğiniz bu onayın, kentimizin ve halkımızın geleceği için önemli bir adım olacağına inanıyorum. Şahsınızın seçim sonrasında yaptığı balkon konuşmasında dediği gibi “Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.” sözlerinize binaen şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, “İzmit halkı da kazanmayı hak etmektedir” Saygılarım ve inşallah şükranlarımla.”

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