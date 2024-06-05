İzmit'ten 'çevre'ye duyarlı adım

İzmit Belediyesi, Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında Umuttepe Kent Ormanı’nda doğa yürüyüşü ve çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Doğa dostu İzmit Belediyesi, sporseverleri doğa ile buluşturmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek adına faaliyetlerine devam ediyor.

5 Haziran Dünya Çevre günü etkinlikleri kapsamında Umuttepe Kent Ormanı’nda doğa yürüyüşü ve çevre temizleme etkinliği gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün organize edip Spor İşleri Müdürlüğünün de destek verdiği programa her yaştan vatandaş katıldı. Sıcak havaya rağmen katılımın yoğun olduğu program ikramlarla son buldu. Katılımcılar böylesine güzel ve duyarlı etkinlikten dolayı Başkan Hürriyet ile ekiplere teşekkür etti.