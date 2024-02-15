Son Dakika

İzmit'teki bu kafede çay 3 TL

GÜNDEM 15.02.2024, 11:14
İzmit'teki bu kafede çay 3 TL

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maaşlarında beklenen iyileştirmeyi alamayan emekli ve asgari ücretli çalışanları düşünerek, Gülümse Kafelerde çay fiyatını 3 TL’ye düşürdü. Gülümse Kafeler adı gibi, İzmitlilerin yüzünü gülümsettiKOCAELİ ( İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet maaşlarında beklenen iyileştirmeyi alamayan emekli vatandaşlar, asgari ücretle çalışanların, geçim sıkıntısı çeken tüm aileler ve öğrencileri de düşünerek bu ekonomik krizde bir nebze de olsa destek olmak için İzmit Belediyesi sosyal tesisleri Gülümse Kafelerde çay fiyatlarını 7.5 liradan 3 TL’ye indirdi.

ÇAY ARTIK 3 TL

Halkın Belediyesi İzmit Belediyesinin bu zor zamanlarda ekonomik zorluklara inat geçim sıkıntısı çeken tüm aileleri, öğrencileri ve emekli vatandaşları düşünerek, Gülümse Kafelerde çay fiyatlarında indirim yapması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“EMEKLİLER OLARAK, ÇOK MEMNUN OLDUK”

Çay fiyatının 3 TL’ye indirilmesiyle ilgili konuşan Ekrem Doğan,  “Çayların 3 TL olması çok iyi oldu. Emekliler için çok büyük avantaj. Sonuçta emeklinin aldığı maaş belli, harcaması belli. Bizim bir standardımız var onun dışına çıkamıyoruz. Çok memnun olduk. Fatma Hanım bu konuda gerçekten çok başarılı, teşekkür ediyoruz” dedi.

“KAFELERDE 18-20 LİRA, BURADA 3 TL”

Ali Aydemir, “Ekonomik krizden dolayı vatandaş çaya 7 lira 10 lira vermekte zorlanıyor. Hayat şartları çok kötü. Yani kafelere gidiyorsun çay fiyatı 18-20 lira. Burada bir sürü insan çay 3 lira olduğu için oturuyor. Tuvaletler de bedava burada. Bu yüzden Başkanımızdan memnunuz. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER AÇISINDAN ÇOK DOĞRU BİR İŞ”

Emekli öğretmen Erdoğan Yılmaz, “Emekliler açısından çok doğru bir iş yapılmıştır. Aldığımız maaş ölçüsünde en azından çay içebileceğiz. İleride eğer yemek konusu da düşünülürse çok seviniriz. Teşekkürler” dedi.

“İSTANBUL’DA BÖYLE FİYATA ÇAY İÇMEK İMKÂNSIZ”

İstanbul’da bu fiyatlara çay içilmesinin imkânsız olduğu söyleyen Kasım Karabulut, “Kocaeli’ye yeni geldik. Çayın burada 3 TL’ye düştüğünü görünce buraya geldik. Gayet memnun olduk. Çünkü İstanbul’da böyle fiyata çay içmek imkansız neredeyse. Hatta arkadaşlarımla acaba Kocaeli’ye mi taşınsak diye muhabbet ettik. Bu hizmet için teşekkür ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7