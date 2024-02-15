İzmit'teki bu kafede çay 3 TL

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maaşlarında beklenen iyileştirmeyi alamayan emekli ve asgari ücretli çalışanları düşünerek, Gülümse Kafelerde çay fiyatını 3 TL’ye düşürdü. Gülümse Kafeler adı gibi, İzmitlilerin yüzünü gülümsettiKOCAELİ ( İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet maaşlarında beklenen iyileştirmeyi alamayan emekli vatandaşlar, asgari ücretle çalışanların, geçim sıkıntısı çeken tüm aileler ve öğrencileri de düşünerek bu ekonomik krizde bir nebze de olsa destek olmak için İzmit Belediyesi sosyal tesisleri Gülümse Kafelerde çay fiyatlarını 7.5 liradan 3 TL’ye indirdi.

ÇAY ARTIK 3 TL

Halkın Belediyesi İzmit Belediyesinin bu zor zamanlarda ekonomik zorluklara inat geçim sıkıntısı çeken tüm aileleri, öğrencileri ve emekli vatandaşları düşünerek, Gülümse Kafelerde çay fiyatlarında indirim yapması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

“EMEKLİLER OLARAK, ÇOK MEMNUN OLDUK”

Çay fiyatının 3 TL’ye indirilmesiyle ilgili konuşan Ekrem Doğan, “Çayların 3 TL olması çok iyi oldu. Emekliler için çok büyük avantaj. Sonuçta emeklinin aldığı maaş belli, harcaması belli. Bizim bir standardımız var onun dışına çıkamıyoruz. Çok memnun olduk. Fatma Hanım bu konuda gerçekten çok başarılı, teşekkür ediyoruz” dedi.

“KAFELERDE 18-20 LİRA, BURADA 3 TL”

Ali Aydemir, “Ekonomik krizden dolayı vatandaş çaya 7 lira 10 lira vermekte zorlanıyor. Hayat şartları çok kötü. Yani kafelere gidiyorsun çay fiyatı 18-20 lira. Burada bir sürü insan çay 3 lira olduğu için oturuyor. Tuvaletler de bedava burada. Bu yüzden Başkanımızdan memnunuz. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER AÇISINDAN ÇOK DOĞRU BİR İŞ”

Emekli öğretmen Erdoğan Yılmaz, “Emekliler açısından çok doğru bir iş yapılmıştır. Aldığımız maaş ölçüsünde en azından çay içebileceğiz. İleride eğer yemek konusu da düşünülürse çok seviniriz. Teşekkürler” dedi.

“İSTANBUL’DA BÖYLE FİYATA ÇAY İÇMEK İMKÂNSIZ”

İstanbul’da bu fiyatlara çay içilmesinin imkânsız olduğu söyleyen Kasım Karabulut, “Kocaeli’ye yeni geldik. Çayın burada 3 TL’ye düştüğünü görünce buraya geldik. Gayet memnun olduk. Çünkü İstanbul’da böyle fiyata çay içmek imkansız neredeyse. Hatta arkadaşlarımla acaba Kocaeli’ye mi taşınsak diye muhabbet ettik. Bu hizmet için teşekkür ediyoruz” dedi.