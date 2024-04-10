İzmit'te tartışmalık merdiven yeniden yapıldı

İzmit Belediyesinin, Tavşantepe 'de bağlantı yolunda yaptığı merdivenler İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yeniden yapılıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Tavşantepe ve Bekirdere mahalleleri sakinlerinin Şehir Hastanesine ulaşımını kolaylaştırmak adına Tavşantepe ile hastane arasındaki bağlantı yoluna güneş enerjili aydınlatma sistemi kurmuş ve eski merdiveni yenilemişti.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Kocaeli Şehir Hastanesi yönetimi ise merdiveni kaldırmıştı. Vatandaşların talebine sessiz kalamayan İzmit Belediyesi ekipleri, tekrardan merdiven inşaasına başladı. İzmit Belediyesi ekiplerinin halk yararına çalışmaları kentin her bölgesinde devam edecek.