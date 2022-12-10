İzmit'te okullar arası atık toplama yarışması başlıyor

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, her yıl periyodik olarak düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması’nın bu yıl için de startını verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ‘geri dönüştürülebilir atık’ gerçeğini toplumun tüm kesimine yaymak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Okullar Arası Atık Toplama Yarışması, bu yıl için de resmi olarak başlamış oldu. İzmit Belediyesi Atık Toplama Yarışmasına, 5 Mayıs 2023 tarihine kadar toplanacak atıklar dahil edilecek.

5 Mayıs tarihine kadar en çok ambalaj atığı, atık pil, tekstil atığı ve elektronik atık toplayan okullar, yarışma sonunda ödüllendirilecek. 4 farklı kategoride ilk 3’e girecek okulların ödüllendirileceği tören ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştirilecek. Bu yarışma ile birlikte ambalaj atıkları, tekstil atıkları, elektronik atıklar ve atık pillerin düzenli bir şekilde toplanması ve geri dönüştürülerek kazanılmasının yanı sıra öğrencilere çevre bilincini aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmak isteniyor.