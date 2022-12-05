İzmit'te hibe destekli 'süper meyve' fidanları dağıtıldı

Kocaeli'de 'süper meyve' olarak bilinen Aronya üretimine devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, yerli tarım emekçileri desteklemek için 2 bin 630 adet aronya fidanını, yüzde 90 hibe ile çiftçiye dağıttıKOCAELİ (İGFA)- İnsana olduğu kadar doğaya da değer veren İzmit Belediyesi, çiftçileri desteklemeye devam veriyor.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Emirhan Mahallesi’nde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesinde üretimi süren ve süper meyve olarak adlandırılan aronya bitkisinin fidanları yüzde 90 hibe ile çiftçilere dağıtıldı.

Alternatif ürünleri destekleme projesi kapsamında gerçekleşen fide dağıtımı programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi İsmet Kanık katıldı. Başvuru şartlarını yerine getiren 14 İzmitli çiftçiye 2 bin 630 adet fidan hibesi yapıldı. Çiftçilere ayrıca ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği de duyuruldu.

Fidan desteği alan çiftçiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.