İzmit'te 'Gölkay Park' hayat buluyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara dokunan projeler hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Gölkay Park yeniden hayat buluyor. Yıllarca bakımsız bırakılan ve hak ettiği değere kavuşamayan Gölkay Park’ı yeniden İzmitlilere kazandıracak olan İzmit Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde devam eden çalışmalar kapsamında çelik imalatlarda sona gelinirken gazbeton döşeme panelleri yerleştiriliyor.

Peyzaj alanına ait sert zeminlerin beton imalatlarını tamamlayan ekipler proje alanında çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.