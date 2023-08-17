İzmit'te EYT tazminatlarının tamamı ödendi
İzmit Belediyesi emekli olan EYT’lilerin tazminatlarının son taksitini de geçtiğimiz günlerde ödeyerek, EYT tazminat ödemelerini tamamladıKOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emeklilik dilekçesi veren personelin tazminat ödemelerini tamamladı.
4 taksitte gerçekleştirilen ödemelerin tamamlandığını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu.
Hürriyet konuyla ilgili olarak, “EYT tazminatlarında 25 milyonu ödemiştik. Son kalan 10 milyon için mücadeleler verdik. Engellere rağmen şikâyet etmiyoruz. Çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umudumuzun kesildiği anda bir ışık doğdu. Çok şükür kredimiz çıktı. EYT tazminatlarını yatırdık. Emekli olan işçi kardeşlerimize de hayırlı olsun” dedi.
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|0
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|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
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|2. Brighton
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|3
|3. M.City
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|3
|4. Arsenal
|1
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|5. Crystal Palace
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|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
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|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
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|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
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|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
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|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0