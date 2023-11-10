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İzmit'te emekçilerden eldivenlerle ‘Atam İzindeyiz’
GÜNDEM 10.11.2023, 13:19
İzmit Belediyesi emekçileri iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazdılarKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi İzmit’te de unutulmadı. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş eldivenleriyle ‘Atam İzindeyiz’ yazan yazılı koreografi yaptılar.
Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde mesai başlangıcında saygı duruşuna geçen emekçi personel, ardından İstiklal Marşını okudu.
2 dakika boyunca tüm işini bırakarak Ata’ya saygı gösteren personeller, anma töreninin ardından görevlerine geri döndü.
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