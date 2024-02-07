İzmit'te deprem felaketinde yaşamını yitirenler için helva dağıtıldı
İzmit Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü ve Miraç Kandili dolayısıyla mevlit okutup vatandaşlara helva ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde hayatını kaybeden vatandaşların anısına camilerde helva dağıttı. Aynı zamanda Miraç Kandili dolayısıyla da Mevlid-i Şerif okutuldu. Öğle namazına müteakip Belsa Plaza A Blok Önü, Yeni Cuma Camii, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii, Mehmet Ali Paşa Merkez Camii, Alikahya Hayırsevenler Camii ve Kuruçeşme Merkez Camii’nde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Bu vesileyle İzmitli vatandaşlar deprem felaketinde hayatını kaybedenler için dua okuyup yakınlarına sabır dileklerini ifade ettiler.
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