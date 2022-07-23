İzmit'te çocuklar parklarını Fatma Ablalarıyla açtı

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Turgut Mahallesi Sıla Sokak’ta vatandaşların talebi üzerine hemen yapımını başlattığı Şehit Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi Parkı’nı, kısa sürede tamamlanan çalışmaların ardından çocukların sevinç çığlıkları arasında çocuklarla birlikte açtıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde gerçekleştirdiği incelemelerde bölgede ikamet eden çocukların park talebine kayıtsız kalmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vakit kaybetmeden bölgede park yapımı için çalışmaları başlatmıştı. Mahalle halkının istediği alanda, yüksek eğimin yaşattığı zorluklara rağmen devam eden çalışmalar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gayretleriyle kısa zamanda tamamladı. Başkan Hürriyet’in çocuklarla birlikte açtığı parka, Şehit Hv. Pilot Üsteğmen Kadir Hasan Tanrıverdi’nin ismini verildi.

“ÇOK KIYMETLİ BİR EMEK VAR BURADA”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim için kıymetli bir gün, güzel bir gün, mutlu bir gün, onurlu bir gün. Çalışma arkadaşlarımız Turgut Mahalle halkımızın ve çocuklarımızın park isteğini bize iletmişti. Evlatlarımız, "Burada bir parkımız yok. Yollarda oynuyoruz. Fatma abla bize park yapabilir mi?" dedi. Biz de dedik ki; ‘Bu kentin geleceği olan çocuklarımız bizden park istemiş, ne demek. Hemen park yapılması için talimat verdik. Burası coğrafi koşulları zor bir bölge. Arkadaşlarımız çok zorlandı ama çok kıymetli bir emek var burada.

“ÇOK RENKLİ VE SEMPATİK BİR PARK”

Biz sosyal demokrat bir anlayış gereğince kendi emeğimizle ve arkadaşlarımızın müthiş emeğiyle yaptık bu parkı. Bu parkı ihale vererek yapmadık. Özkaynaklarımız, çalışma arkadaşlarımızın emeği var bu parkta. Çalışma arkadaşlarımızın müthiş azmiyle bugün bu hale geldi burası. Uzun sürdü, çünkü bu alanı tesviye etmek hiç kolay değildi. Burayı bölgeye yakışır hale getirmek için gerçekten çok titiz çalıştı arkadaşlarımız. Çocuklarımızın dileğini yerine getirmek için canla başla yapılan çalışmalar nihayete erdi. Belediyemizin öz kaynakları kullanılarak çocuklarımız için çok renkli, sempatik bir park yapıldı. Mahalle halkı hem üst tarafta hem alt taraftaki bölgede rahat rahat çocukların oynamalarını izleyebilecek ve sosyalleşebilecek."