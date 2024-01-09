İzmit'te Çınar ekibi iç ısıtıyor

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi soğuk günlerde de vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Karaabdülbaki Köyünü ziyaret ederek köy sakinlerinin taleplerini not etti

Hanelere gerçekleştirdiği ziyaretlerle gönüllere dokunmaya devam eden İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Karaabdülbaki Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip, küçük hediyelerini de köy sakinlerine takdim etti.

Çınar ekibinin ziyareti ile ilgili konuşan Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Hüdayim Yıldız, “İzmit Belediyesi Çınar Ekibini köyümüzde misafir ettik. Evlere gidip vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini not ettiler. Güzel hediyeler verip soğuk günde içimizi ısıttılar. Kendilerine ve Başkan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz” dedi. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.