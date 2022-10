İzmit'te çiftçiye 83 ton Nusrat cinsi buğday tohumu

Kocaeli'nin üreten belediyesi İzmit Belediyesi, girdi maliyetlerinin arttığı dönemde İzmitli 828 çiftçiye yaklaşık 83 ton Nusrat cinsi buğday tohumu dağıttıKOCAELİ (İGFA) - Üreten, üreticiyi destekleyen ve öncülük eden İzmit Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce başlattığı Nusrat cinsi buğday deneme projesinin meyvelerini topluyor. İzmit’te yetişen en verimli cins olarak belirlenen Nusrat cinsi buğday tohumları bu sene de çiftçiye hibe olarak dağıtıldı. Toplamda 828 çiftçiye yaklaşık 83 ton Nusrat cinsi buğday tohumu yüzde 70 hibeli olarak verildi.

Çiftçiye ve ülke ekonomisinin kalkınmasına yerelden destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz 2 yıl önce İzmit Ziraat Odası ile birlikte buğday deneme çalışmasını yapmıştık. Önce bir çiftçimizin tarlasında denemiştik. Kentimize en uygun cinsin Nusrat olduğunu iyi tarım uygulamaları çerçevesinde belirlemiştik. Ardından geçen sene başlatmış olduğumuz desteklerin bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Desteklerimizi her sene arttırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi..

"ÜLKEMİZ DIŞARIYA BAĞIMLI HALE GELDİ”



Ülkemizde tohumluk buğday fiyatları geçen seneye göre tam yüzde 300 artmış durumda olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, "Türkiye kendi kendine yeten bir ülke, ülkemiz tahıl ambarı derlerdi. Biz hep bu sözlerle gurur duyardık. Ülkemizin her karış toprağında envai çeşit ürün fışkırırdı. Türkiye özellikle son 20 yılda tarım anlamında dışarıya bağımlı hale geldi. Artık o zamanında gururlandığımız kendi kendine yeten ülke gitti yerine farklı ülkelerden her yıl buğday, saman, yem bitkileri ve büyükbaş hayvan ithal eder hale geldik. Üretim odaklı olmayan, yanlış ekonomi ve tarım politikaları yüzünden sadece geçen sezon buğday enflasyonu yüzde 80, bu sezon ise yüzde 300 oldu. Siz değerli çiftçilerimiz de her geçen gün daha zor durumda kaldınız. Arazilerinizi yüksek girdi maliyeti sebebiyle işletmede zorlandınız. Üretici zorlandı, hayvancı zorlandı, halk zorlandı. Tüm bu olumsuzlukları biz her gün yaşıyor ve duyuyoruz. Bizler de İzmit Belediyesi olarak bütün kaynaklarımızla tüm bu olumsuzlukların ortasındaki çiftçilerimize, üreticilerimize destek eli uzatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“83 TON NUSRAT CİNSİ BUĞDAY DAĞITIYORUZ”

Geçen sene yaklaşık 400 çiftçimize Nusrat buğdayı dağıtımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Hürriyet, bu yıl bu sayı 2’ye katlandığını belirterek, "Geçen sene yaptığımız işin doğru olduğunu çiftçilerimiz de bize teyit etti. 1’e 2 aldık diyen çiftçilerimiz oldu. Bu kapsamda da 828 çiftçimize bu yıl 4 ila 5 dönümlük alana yetecek kadar yaklaşık 83 tonluk verimi ve kalitesiyle öne çıktığını belirlediğimiz Nusrat cinsi buğday tohumunu dağıtıyoruz" dedi.