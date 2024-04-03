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İzmit'te bu akşam halk iftarı düzenlenecek
GÜNDEM 03.04.2024, 14:17
İzmit Belediyesi halk iftarlarına bu akşam Karaabdülbaki Köy Meydanı ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde iftar programları gerçekleştirerek dayanışma ruhunu arttıran İzmit Belediyesi, bu akşam da farklı noktalarda iftar sofrası kuracak. Halk iftarları Karaabdülbaki – Sapakpınar Mahallesi (Karaabdülbaki Köy Meydanı) ve Şirintepe Mahallesi Eko Park önünde düzenlenecek. Ramazanın bereketinin aynı sofrada paylaşılacağı, manevi duyguların güçleneceği halk iftarı programına tüm bölge halkı davetli.
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