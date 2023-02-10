İzmit'te boş variller depremzedeler için sobaya dönüşüyor

İzmit Belediyesi, deprem bölgesi için boş varillerden soba imal ediyorKOCAELİ (İGFA) - Tüm gücüyle deprem bölgesi için çalışmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, boş varillerden soba imal etmeye başladı

İzmit Belediyesi, afet bölgesinde ağır kış şartları dolayısıyla en büyük ihtiyaçlardan olan ısınma ihtiyacını karşılamak için de harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan ustalar boş varillerden soba imal etmeye başladı.