İzmit'te BEKAŞ personel alımı yapacak

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere,’’ Hasta ve Yaşlı Bakım’’ personeli alımı yapacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Hasta Ve Yaşlı Bakım Personeli istihdam edecek

İzmit Belediyesi bünyesinde görev alabilecek, ‘’Gülümseyen’’ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyor. Belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, ‘’ Hasta ve Yaşlı Bakım’’ personel alımı yapacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler 28 Mayıs Salı gününe kadar başvurularını https://kariyer.izmit.bel.tr/ adresi üzerinden online yapabilecek. Tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

MÜRACAAT KOŞULLARI •T.C. vatandaşı olmak;

•Lise, Anadolu Meslek ya da Teknik Liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından veya üniversitelerin Hasta Bakıcılığı ve Yaşlı Hizmetleri Ön Lisans Programından mezun olmak,

•45 yaşını aşmamış olmak,

•Tercihen alanında tecrübesi olmak,

•Hasta ve Yaşlı Bakım Mesleki Yeterlilik Belgesi olmak,

•Dikkatli ve disiplinli olmak,

•Güleryüzlü ve iletişimi güçlü olmak,

•Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

•Kocaeli sınırları içerisinde tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

•Emekli olmamak,

•Kamu haklarından mahrum olmamak,

• Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, ekip çalışmasına uyumlu olmak,

• Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak,