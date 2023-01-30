İzmit'te balık tezgahlarına denetim

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası ile birlikte kentteki Pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgahları denetlediKOCAELİ (İGFA) - Denetim konusunda tedbiri elden bırakmayan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası görevlileri ile yöneticilerinin katılımıyla balık neslinin korunması ve vatandaşların deniz ürünlerine sağlıklı yollardan ulaşması için kentteki pazar yerlerinde balık satışı yapılan tezgâhlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda ekipler son olarak kent merkezindeki Doğukışla Cumartesi kapalı pazar yerinde balık tezgâhlarına denetim gerçekleştirdi.

Tezgâhlarda satışa sunulan su ürünlerinin boyları ölçülerek yasal sınırlara uygun olup olmadığı, yasak türlerden olup olmadığı, tazeliği ve halk sağlığı açısından uygun olup olmadığı gibi kriterlere bakıldı. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise tezgâh sahiplerini genel temizlik, hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirdi.