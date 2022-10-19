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İzmit'te bal kabaklarında hasat zamanı

GÜNDEM 19.10.2022, 17:02
İzmit'te bal kabaklarında hasat zamanı

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Bal Kabağı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında bal kabaklarının hasadını gerçekleştirdi. Başkan Hürriyet, “Çok çeşitli tarım ürünlerini toprakla buluşturuyor ve ürettiklerimizi halkımızla paylaşıyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Üreten belediye vizyonuyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Bal Kabağı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında bugün Recepköy Mahallesi’nde bal kabaklarının hasadı gerçekleştirildi.

4 dönüm araziye ekilen bal kabaklarının bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olup kalanlar ise sosyal tesisler ve Çınar Halk Market aracılığıyla uygun fiyata vatandaşlara ulaşacak.

Bal kabağı projesiyle ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Olabildiğince üretmeye, üretene destek vermeye, atıl kalan bütün arazilerimizi var gücümüzle ekmeye çalışıyoruz. Çok çeşitli tarım ürünlerini toprakla buluşturuyoruz. Buğday deneme çalışmalarından aronyaya, mısır çalışmalarından çilek üretimine üretmeye devam ediyoruz. Ürettikten sonra da halkımıza yeri geldiğinde ücretsiz dağıtıyoruz yeri geldiğinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. O kadar çok üretiyoruz ki kalanını da Çınar Halk Market’te uygun ücretle satıyoruz ya da sosyal tesislerimizin mutfaklarında bir yemeğe dönüştürüyoruz. Halkımıza yine uygun ücretle sunuyoruz" dedi.

“TAMAMEN DOĞAL VE İLAÇSIZ ÜRETİM”

Türk insanının bal kabağını çok sevdiğii ifade eden Başkan Hürriyet, "Tatlı, çorba ve böreklerde kullanılır. Burada da verimli topraklarımızı tohumla buluşturarak 4 dönüm üzerinde üretim yaptık. Ürünlerimizin bugün hasadını yapıyoruz. Bal kabaklarını üretmek için arkadaşlarımız çok emek verdiler. Sürekli tarlada çalışıyorlar, sürekli yeni ürünler üretiyorlar. Tamamen doğal ve ilaçsız üretim yapıyoruz. Bu kabaklarımızı da belediyemize ait Sarbaş şirketimize teslim edeceğiz. Sosyal tesislerimizin mutfağına gidecekler. O mutfakta çorba olacak, tatlı olacak, börek malzemesi olarak kullanılacak ve halkımıza uygun ücretle sunulacak" diye konuştu.

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