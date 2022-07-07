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İzmit'te araçlarla gelen 123 milyon TL'lik tasarruf

GÜNDEM 07.07.2022, 17:22
İzmit'te araçlarla gelen 123 milyon TL'lik tasarruf

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısında yaptığı açıklamada iki sene önce 27 Milyon TL’ye belediyenin bünyesine kazandırılan 71 araç ile belediyenin iki yılda 123 Milyon TL tasarruf ettiğini söylediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hürriyet, iki yıl önce 27 Milyon TL ile İzmit Belediyesi tarafından satın alınan 71 araç ile 123 Milyon tasarruf yaptıklarını belirterek, “27 Milyon TL ile yaptığımız tasarruf bu ise bir de tüm araçları almak için istediğimiz 55 Milyon TL için yetki verselerdi ki o parayla hepsini alabilseydik. Tasarruf oranını ikiye mi katlarsınız üçe mi katlarsınız 200 Milyon TL mi dersiniz 300 Milyon TL mi dersiniz siz düşünün” dedi.

Hürriyet, “O dönem 55 Milyon TL için yetki alabilseydik, bugün İzmit Belediyesinde kiralama konusunu konuşmuyorduk. Ne yazık ki satın alamadık. O dönem 55 Milyon TL’ye alabileceğimiz araçların bugün ki karşılığı 150-200 Milyon TL olarak konuşuluyor. 27 Milyon TL’ye aldığımız iş makinemiz ve kamyonumuz, bugün 70-80 Milyon TL arkadaşlar. Kiralamayı da kaldırdığımızı varsaydığımızda 3 yılda kendisini amorti ediyor" dedi.

"CİDDİ BİR GİDER KALEMİNDEN KURTULDUK"

"Bir 10 yıl bu kira masraflarını düşünün, bir mal edinmekle elde ettiğimiz bir tasarruf ve mal değeri var" diyen Hürriyet, "Bir de üstüne kiralama giderlerinden kurtulduğunuz için çok ciddi bir gider kaleminden de kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir tasarruftan bahsediyoruz. Sadece 71 araçla ki biz azından hesaplıyoruz, eminiz ki daha fazlası da vardır. Biz rakamlarla boğuşmamak adına daha azını söylüyoruz. Biz o gün 27 Milyon TL ile satın aldığımız araçlarla iki yılda en az 123 Milyon TL tasarruf yaptık. Çok ciddi bir rakam. 123 Milyon TL tasarruftan bahsediyoruz. Bu para milletin parası. Eğer satın almasaydık bir bu kadar daha dışarıya, şirketlere, kişilere milletin parasını ödemek zorunda kalacaktık. 27 Milyon TL ile yaptığımız tasarruf bu ise bir de 55 Milyon TL için yetki verselerdi ki o parayla hepsini alabilseydik tasarruf oranını ikiye mi katlarsınız üçe mi katlarsınız 200 Milyon TL mi dersiniz 300 Milyon TL mi dersiniz 10 yıllık kiralamadan da kurtulduğunuzu düşünürseniz ki iş makineleri çok daha uzun ömürlü, bizim 15-20 yıllık kullandığımız iş makineleri var tıkır tıkır çalışıyorlar. Hadi biz 10 yıl üzerinden düşünürsek 10 yıl kiralama işi olmadığında 27 Milyona alınan 71 araç kendini iki yılda amorti ediyorsa diğerleri kendini 4 yılda, 5 yılda amorti etsin. En nihayetinde çok ciddi tasarruf belediyenin kasasında kalıyor" diye konuştu.

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