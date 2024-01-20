İzmit'te araç filosuna yenileri ekleniyor

Kocaeli'de tüm engellemelere rağmen İzmit Belediyesi araç filosunu daha da büyütmeyi sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tüm engellemelere rağmen satın alma süreci tamamlanan 11 kamyonu daha, araç filosuna kattı..

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halkın Belediyesi İzmit’in geleceği için adımlar atarak belediyeyi kiralama yükünden kurtaracak araçları filosuna 11 adet kamyon geçtiğimiz akşam İzmit Belediyesi'nin garajında yerini aldı.

Kamyonların yanı sıra son dönemde satın alınma süreci tamamlanan ve teslim alınan araçlar ise şöyle:

39 adet kombi tipi, 5 tane çift kabin transit, 1 kısa şasi panelvan, 1 adet uzun şasi panelvan, 1 adet minibüs, 1 adet paletli ekskavatör. Önümüzdeki süreçte de iş makineleri İzmit Belediyesine teslim edilecek.