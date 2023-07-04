İzmit'te 'Anne Eli' bir dönemi daha kapattı

İzmit Belediyesi Anne Eli, bir dönemi daha öğrencilerin memnuniyeti ile kapattı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitim süreçlerinde ailelerinden uzakta kalan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Anne Eli Projesi’nde bir dönem daha geride kaldı

Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112 (Ayazma Kültür Merkezi) adresinde hizmet veren Anne Eli Projesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında binlerce öğrenciye hizmet verildi.

Üniversite öğrencileri, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet veren Anne Eli Projesi’nden, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı boyunca hafta içi her gün 17.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz yararlandı. İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen sıcacık yemeklerden faydalanan üniversite öğrencileri, memleketlerine gitmeden önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Anne Eli ekiplerine teşekkürlerini sunup duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Söz konusu projenin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yeniden hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.