İzmit'te ağır hasarlı bir bina daha yıkılıyor
İzmit Belediyesi, 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar alan binanın yıkımını gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi Meltem Caddesi’nde bulunan ve 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonrası ağır hasarlı olarak tespit edilen binanın yıkım işlemini gerçekleştiriyor
İzmit Belediyesi, 1999 Marmara Depreminin ardından İzmit ilçe sınırları içerisinde ağır hasar alan binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.
Yapı Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Meltem Caddesi No:39 472 Ada 11 Parselde bulunan; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen Hasar Tespit Raporu ile Ağır Hasarlı olarak tespit edilen binanın yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.
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