İzmit'te 1380 kişilik dev zeybek nefes kesti!

İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 7’den 70’e 1380 vatandaş aynı anda zeybek oynadı. Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile Türkiye haritası çizen binler gösterileriyle İzmitlileri büyülediKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlama programları kapsamında yaşlısından gencine bin 380 kişi İzmit Kent Meydanı’nda aynı anda zeybek oynadı.

Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu öncülüğünde sıkı çalışmayla ortaya çıkan gösteri nefesleri kesti.

Ekibin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası ile Türkiye haritasını çizmesi ise vatandaşlardan büyük alkış topladı.

1380 kişilik ekibin içinde yer alarak zeybek oynayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu muhteşem tablonun içerisinde yer alıyor olmaktan onur duydum, gurur duydum. Bu gösterinin ilkini bin kişi ile 2 sene önce yapmıştık. Geleneksel hale gelsin istedik. Bütün halkımız milli bayram coşkusuyla yan yana durabilsin, dayanışma gösterebilsin. Bu bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım. Herkese ve her şeye inat, unutturmaya çalışanlara inat biz milli bayramlarımızı en üst coşkuda kutlayacağız" dedi.