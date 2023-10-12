İzmit Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletme ruhsatsız çıktı!

İzmit Belediyesi, Şehir Hastanesi'ndeki 15 işletmenin ruhsatsız olduğunu tespit ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kocaeli Şehir Hastanesindeki 15 işletmeye gerçekleştirdiği denetimde işletmelerin İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının bulunmadığını tespit ederek iş yeri sahiplerine gerekli uyarıları yaptı

İzmit Belediyesi ilçemizde bulunan işyerlerini denetimden geçirerek gerekli kontrolleri düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

Denetimlerde ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal işlem başlatılıyor. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz gün Kocaeli Şehir Hastanesinde hizmet veren 15 işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Denetime İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Reyhan Erbayrak da katıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen eksiklikler iş yeri sahiplerine bildirilerek gerekli mevzuat hükümlerine uymaları noktasında uyarılar yapıldı.

RUHSATSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde 1 adet market, 8 adet kafe ve kafeterya faaliyetli işletme ile 1 adet yemek üretim tesisi, 5 adet restoran faaliyetli işletme olduğu ancak İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının bulunmadığı tespit edildi. Denetim esnasında işletmelerin vergi levhaları, fiyat etiketleri, hijyen kurallarına uygunluğu ile faaliyet konularına göre gerekli incelemeler yapıldı.

İşletmelerin ruhsat alabilmeleri için konularına göre yönetmelik gereği gerekli evrakların İzmit Belediyesine sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı. Ancak hastaneye ait Yapı Kullanma İzin Belgelerinin olmadığı da tespit edildi. Ekipler tarafından işletmelere iş yeri ruhsatı almaları ve gerekli evrakları tamamlamaları konusunda uyarıda bulunuldu.