İzmit öz kaynaklarıyla CNC makinası üretti

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla kendi CNC makinasını üretti. Fen İşleri Müdürlüğünün kaynak atölyesinde tasarlanan “CNC Router” makinası ile üretilen ürünler, piyasa fiyatlarının dörtte birine mal ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Öz kaynaklarla üretim modelini benimseyen ve her geçen gün atölyelerini güçlendiren İzmit Belediyesi, kendi CNC makinasını yaptı.

Daha önce satın alarak temin edilen birçok ahşap ürün artık CNC makinası ile belediye bünyesinde üretiliyor. Ürünlerin tasarımdan imalatına kadar tüm aşamaları artık İzmit Belediyesi bünyesinde yürütülüyor.

2.20 metre uzunluğa, 1.20 metre genişliğe ve 1.80x1.00 metre işleme alanına sahip olan CNC makinasında, tecrübeli ustalar tarafından belediyenin ihtiyaç duyduğu tabela, dekoratif ürünler ve oturma bankı yazıları gibi birçok ahşap işçiliği bilgisayar kontrolü ile yapılıyor. İzmit Belediyesi, öz kaynaklar ile üretilen bu ürünleri güncel piyasa fiyatlarının dörtte biri fiyatına mal ediyor.