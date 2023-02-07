İzmit Otobüsü afet bölgesinde

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin koordine ettiği otobüs afet bölgesindeki tahliyeler için yola çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası bölgede kalmak istemeyen vatandaşların tahliyesi için İzmit Belediyesi yardım noktasından destek malzemesi yüklenen otobüs afet bölgesine doğru yola çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından İzmit Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyası bugün de devam ediyor.

Vatandaşlar dün olduğu gibi bugün de yardım toplama merkezlerine akın ederken, deprem bölgesinde kalmak istemeyen vatandaşlar için İzmit Belediyesi'nin yönlendirdiği otobüs yola çıktı.

Depremden etkilenen kentlerden biri olan Adıyaman’a doğru yola çıkan otobüse toplanan yardımların büyük bir kısmı da yüklendi. Gönüllülerin destekleriyle kolilenen ürünler yine gönüllülerin destekleriyle araçlara yüklenmeye devam ediyor. Otobüs bölgeye ulaştıktan sonra, tahliye edilmeyi bekleyen vatandaşlarla geri dönecek