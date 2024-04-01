İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşümü için çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin birçok noktasında çalışmalar yaparak yeşil alan miktarını artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

YEŞİL ALANLAR ARTIYOR

Yeşile önem veren ve bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı bu kapsamda yenilenerek Millet Bahçesine dönüştürülüyor. Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonlarıyla birçok etkinlik alanını içerisinde barındırıyor.

KAFELERDE HUMMALI ÇALIŞMA

Eski ve kullanışsız yapıların kaldırıldığı alanda vatandaşların kullanımı için yenilerinin yapımı devam ediyor. Bu kapsamda kafeler bölgesinde cam montajında sona gelindi. Prekast dış cephe imalatları devam ediyor. Ekipler yapılan iç kısımlarında ise zemin döşeme imalat hazırlıklarına başladı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Düğün salonları bölgesinde ise ekipler A-B blok kör kasa imalatları, dış cephe prekast imalatları, çatıda yalıtım öncesi koruma betonu imalatlarına devam ediyor. İç kısımlarda ise duvar sıva imalatlarıyla birlikte elektrik mekanik tesisat imalatları yapılıyor. C-D blokta ise tabliye kalıp demir imalatlarına devam ediliyor. Alanın alt yapı imalatları kapsamında yağmursuyu hattı %90, pis su hattı %70, temiz su hattı ise %20 oranında tamamlandı. Çalışmalar devam ediyor.