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İzmit Marşı Ereğli sokaklarında yankılandı
GÜNDEM 23.07.2022, 10:30
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ile Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen festivalde Ereğli sokaklarında İzmit Marşı yankılandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu festivalinin açılış gününde sergilediği performansla izleyenlerin beğenisini topladı. Ekip, İzmit Marşı ile Ereğli sokaklarında İzmit rüzgarı estirdi. 4 gün boyunca sürecek olan festivalde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu ilçeyi en iyi şekilde temsil edecek.
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