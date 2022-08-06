İzmit 'Lavanta' koktu

Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, kente yeni vizyon katacak İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’nın açılışı görkemli bir törenle yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, kente yeni değer ve yeni bir nefes alanı olacak İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışta vatandaşlar fotoğraf çekme alanlarında, yeşil alanlarda, çocuk oyun alanında oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. Protokol üyeleri konuşmaların ardından açılış kurdelesini kestikten sonra İzmit Lavanta Parkını ve Gülümse Kafe Lavantayı gezdiler.

YOĞUN KATILIM

İzmitlilere yeni bir sosyalleşme alanı olarak kazandırılan tesisin açılışına ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, CHP Partisi Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Taşköprü Belediye Başkanı İsmail Arslan, Demokrat Parti GİK Üyesi Ali Dünya, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İl Başkan Vekili Ayşegül Babacan, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, Geçmiş Dönem Milletvekillerinden Hikmet Erenkaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İKM Başkanı Murat Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal açılışta yaptığı konuşmada, şehirlerin yarıştığını söylerken, "Türkiye’nin kıt kanaat imkanlarla üretimine katkı sunan kent Kocaeli’deyiz. İnsan yoğunluğunun en yüksek olduğu noktada başkanımız hizmet yapıyor. TBMM bir milletvekili kaybetti ama Kocaelimiz fedakar bir başkan kazandı. Milletvekiliyle meclis kürsüsünden vatandaşın sorunlarını dile getirdi Fatma Hanım. Bölen anlayışlara inat, tüm insanları eşit gören çağdaş bir anlayışla, demokratik anlayışla bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İZMİT DEYİNCE AKLA SANAYİ GELMEMELİ”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilçenin yıllar içerisinde sanayiden dolayı geri planda kaldığını ifade ederken," Yaşam alanları çok daraldı. Göreve geldiğimizde akıllara sadece sanayi gelmemeli. İnsanlar bu şehirden gri bir şehir diye bahsetmemeli. İnsanlar hafta sonu planlarını İzmit dışında yapmamalı. Gülümse Kafemizi Kocaeli’de duymayan kalmadı. Yakında Malta Mahallemizde aynı anlayışta benzer bir tesisi o bölgeye kazandırıyoruz. Şimdi de Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’yı İzmit’e kazandırmaktan mutlu ve gururluyuz" dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Gökhan Günaydın, kırsal üretime önem verilmesi gerektiğini anlatırken, "İzmit Belediye Başkanımızın hayata geçirdiği bu proje benim bahsettiğim noktaları tam 12’den vuruyor" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, “Recep Tayyip Erdoğan Ordu’ya bir botanik bahçesi yaptı. 2 yıl sonra yıktı. Recep Tayyip Erdoğan size çok kızacaktır" diye konuştu.