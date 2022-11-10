İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye af yok!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havadan yapılan denetimlerde denize petrol türevi kimyasal madde boşalttığını tespit ettiği gemiye 4 milyon 176 bin lira para cezası kestiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiğini belirledi. İzmit Demiryeri mevkiinde Comoros bandıralı kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, söz konusu geminin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğunu deniz uçağıyla yapılan kontroller sırasında tespit etti. Bunun üzerine Büyükşehir ekipleri gemiye 4 milyon 176 bin lira para cezası uyguladı.
MÜCADELE DEVAM EDECEK
Deniz kirliliğiyle ilgili şikâyetleri anında değerlendirmeye alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi’nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları kararlılıkla yürütmeye devam edeceğini bildirdi.
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