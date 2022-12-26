İzmit Körfezi’ni kirleten gemi 3,5 milyon liralık cezayı yedi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kestiKOCAELİ (İGFA) - Daha temiz bir Körfez için titiz ve kararlı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, denizi kirleten gemilere göz açtırmıyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı deniz uçağı ve tekneler ile İzmit Körfezi’nde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler yapılan denetim ve ihbarlar ile İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere cezai işlem uyguluyor.

3.5 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca deniz kirliliği olduğuna ilişkin yapılan ihbarın ardından harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Ukrayna bandıralı “Lime” adlı kuru yük gemisinden denize kirli balast döküldüğünü tespit etti. Bunun üzerine ekipler, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesti. Büyükşehir ekipleri, İzmit Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.