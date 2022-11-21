İzmit Körfezi’nde hedef sağlıklı ekosistem

Kocaeli'de İzmit Körfezi’ni eski haline döndürmek için büyük çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, üniversiteler ve STK’ları çalıştayda bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin yeniden özlenen günlere kavuşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok proje ile Körfez’i koruyan Büyükşehir, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘İzmit Körfezi Örneğinde; Hedef Sağlıklı Bir Ekosistem’ konulu panel düzenlendi. 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde gerçekleştirilen panel kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve çevre kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlendi.

İZMİT KÖRFEZİ’NDEKİ YAŞAM EKRANA YANSIDI

Akçakoca Oditoryum Salonu’nda düzenlenen panele Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Su Altı Görüntüleme Yönetmeni, Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan’ın yanı sıra akademisyenler, çevre dernekleri, öğrenciler katıldı. Etkinlikte Ceylan’ın Derinlerdeki Yaşam; İzmit Körfezi Kamera Arkası adlı belgeseli gösterildi.

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçmişte hatalar yapıldığını ancak bu hatalardan geri dönülmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, “Yaptığımız hatalardan geri dönmek, tekrarlamamak gerekiyor. Büyükşehir önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kısa sürede biyolojik arıtma tesisi ile yüzde 100’ünü arıtmaya başlayacak. OSB’lerde de arıtma tesislerinin en iyi şekilde çalıştığını görüyorum” dedi.

Eskiye dönüşün büyük zorluklar getirdiğini söyleyen Yavuz, “Önemli olan kirletmemek. Tekrar eskiye döndürmek çok kolay olmuyor. Bir bilinç, farkındalık oluşturmak çok önemli. Hepimizin uyarılmaya ihtiyacı var. Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir kent bırakabilmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.