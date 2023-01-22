İzmit Körfezi’nde 'hava'dan 12,5 milyon ceza!

Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 12 milyon 596 bin 461 TL ceza kesildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’ni gri bir görüntüden kurtararak mavi bir görüntü kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimlerle Körfez’de kirliliğe geçit vermiyor.

Hereke’de bir limanda Liberya bandıralı Lodestar adlı kuru yük gemisinin bulunduğu bölgede inceleme yapan ekipler, söz konusu geminin petrol türevi kimyasal maddeyi denize tahliye ederek kirlilik oluşturduğunu tespit etti.

Dün akşam saatlerinde deniz uçağıyla yapılan denetimlerde kuru yük gemisine 12 milyon 596 bin 461 TL ceza kesildi.

SIKI DENETİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için denizden, karadan, ve havadan denetimler yapıyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Deniz uçağıyla yaptığı denetimler sırasında bir geminin İzmit Körfezi'ni kirlettiğini belirledi.