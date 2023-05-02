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İzmit Körfezi’nde dipten diriliş başladı

GÜNDEM 02.05.2023, 15:12
İzmit Körfezi’nde dipten diriliş başladı

Körfezi temizleyecek dev projenin startı Bakan Kurum’un katılımıyla verildi. Proje ile sadece İzmit Körfezi değil Marmara Denizi de temizlenecekKOCAELİ (İGFA) -  İzmit Körfezi’ni dev bir akvaryum haline getirecek olan projenin startı verildi. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla başladı.

Törende konuşan Bakan Kurum, “Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Marmara Denizi'mizi en güzel, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız” dedi.

AÇILIŞA İLGİ YOĞUN OLDU

İnterteks Alanı’nda düzenlenen Marmara Yeniden Büyük Körfez Projesine katılım ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Binlerce Kocaelilinin katıldığı programda Bakan Kurum ve Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhur İttifakının il başkanları ve milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.

Programda konuşan Bakan Kurum, “Sadece İzmit Körfezi'nde değil bütün Marmara çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Marmara Denizi’mizi en güzel ve en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız. Hatırlarsınız 2021’in baharında Marmara’da büyük bir müsilaj problemiyle karşılaşmıştık. Tüm il ve ilçe merkezlerimizde seferberlik anlayışıyla 1.5 yıldır Marmara’da olumsuz bir durumla da karşılaşmadık. Bugün de dip çamuru temizliğini başlatmak için burada bir aradayız. Ve bugün Kocaeli için, Kocaeli’nin geleceği için tarihi bir gündür. Bu çalışmayla İzmit Körfezi'nin dibinde onlarca yıl birikmiş 8.5 milyon ton çamurdan kurtaracağız ve bu çalışma Körfezin dipten dirilişine vesile olacak” dedi.

BAKAN KURUM: SÖYLÜYORSAK, YAPARIZ

Tüm Marmara’nın tertemiz hale geleceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Biz öyle boş vaatler verenlerden değiliz. Söylüyorsak eğer, yaparız. Marmara’nın doğusunda başlattığımız bu projeyi, sadece İzmit Körfezimize değil, bütün Marmara çevresinde yapacağız ve Marmara Denizimi en güzel, temiz, en doğal haliyle gençlerimize bırakacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, “Kocaeli 1999 yılının 17 Ağustos sabahına büyük bir yıkımla uyandı. Kocaeli o yıkımda bir beraberlik içerisinde çaresizliğe yenik düşmedi. Zorluklara direnmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Kocaeli’yi yeniden imar ettik, inşa ettik, ihya ettik. Yıkılan her bir evin yerine daha güzelini, daha sağlıklısını, daha güvenlisini inşa ettik. Okullardan hastanelere, stadyumlardan üniversite binalarına onlarca sosyal donatıyla birlikte 9 bin konut inşa ettik” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ VE MARMARA İÇİN TARİHİ GÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise projenin Kocaeli ve Marmara için tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Verdikleri sözleri tuttuklarını belirten Başkan Büyükakın, “Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda müsilajla mücadele ettik. Bakanımızın öncülüğünde müsilaj meselesi dışında Dilovası Kömürcüler OSB’nin kapanması için çalıştık. Sanayicimize de zarar vermeden Kömürcüler OSB’ye kapattık” dedi.

Başkan Büyükakın, “Bakanımız her çalışmada hep yanımızda oldu ve bu kenttin evladı gibi bizimle çalıştı. Marmara’yı ölmekten kurtaracak olan bir projeye bugün başlıyoruz. Körfez’de yıllardır birikmiş bir çamur. 8,5 milyon ton çamur. Bu çamurun içinde azot, fosfor ve kurşun var. TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi ile uzun yıllardır çalışma yaptık ve proje ortaya çıktı. 5 yıl sürecek 120 milyon dolarlık bir proje. Bu projenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, üçte birini bakanlık ve üçte birini de biz karşılayacağız. Temizlik yapacağımız alan tam 656 futbol sahası kadar büyük bir alan” şeklinde konuştu.

PROJE KAPSAMINDA 8 MİLYON TON ÇAMUR ÇIKARILACAK

İki etaplı projenin 720 Hektarlık alanda gerçekleşmesi sonucunda 3,5 milyon metreküp yaklaşık 8,5 milyon ton dip çamurunun temizlenmesi yapılacak. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi eski günlerine kavuşacak ve adeta dev bir akvaryum görünümü kazanacak.

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