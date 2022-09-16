İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesti.KOCAELİ (İGFA) -İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri İzmit Körfezinde yaptıkları denetim sırasında Yarımca mevkiinde Panama bandıralı "Maxımus-1" adlı kuru yük gemisinden denize kirli balast döküldüğünü belirledi.

Ekipler, denizi kirlettiği tespit edilen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesti.