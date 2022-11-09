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İzmit Körfezi'ne 6 bin balık salındı

GÜNDEM 09.11.2022, 14:34
İzmit Körfezi'ne 6 bin balık salındı

Kocaeli'de İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında Karamürsel Ereğli Sahili’nden 6 bin adet levrek, kalkan ve çupra türlerindeki yavru balık denize salındı. Körfeze bırakılan yavru balık sayısı 36 bine ulaştı.KOCAELİ (İGFA) - Doğaya ve canlılara değer vererek yatırımlarını hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamındaki balık salma çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Körfez’in birçok sahilinde yapılan balık salma töreni bu kez Karamürsel Ereğli Sahilinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılan törende 6 bin yavru balık denize salındı.

“KÖRFEZ İÇİN CİDDİYETLE BİR ŞEYLER YAPMAYA BAŞLADIK”

Altıncı kez Körfez’e hayat vermek ve ekosistemi yeniden canlandırmak için bir araya geldiklerini belirten Başkan Büyükakın, insanoğlu olarak kullanabileceğimizden daha fazlasını kullandığını ifade ederek, "Limit aşım günü diye bir kavram var. Limit aşım günü insanların bir yılda tüketmesi gereken miktarın tüketilmesi. 1970’li yıllarda ortaya çıkan bu kavramda limit aşım günü aralık ayındayken, şimdi temmuz ayında. Bu gelecekten tüketiyoruz. Dünyanın böyle devam etmesi mümkün değil. Evrenin kendi içinde bir düzeni var. Evren kendini koruyacak. Biz kafalarımızı değiştirmeliyiz. Yoksa bu dünyada canlı yaşayamayacak” diye konuştu.

“ŞİMDİYE KADAR 30 BİN BALIĞI DENİZE BIRAKTIK”

Bu kapsamda öncelikle denizimizi kirletmemeye çalıştıklarını belirten Başkan Büyükakın, balık türlerin çoğalması ve sayısının artması için de bu tür balıklandırma faaliyetlerini yaptıklarını kaydetti.

Şimdiye kadar 30 bin tane balığı denize bıraktıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, "Biz bu denize bıraktığımız balıkları takip de ediyoruz. Onların tutulduğunu da biliyoruz hatta balıkçılarımızdan bize fotoğraflar da geliyor. Buradaki balıklarımızın üzerinde çipler var. O çipler aracılığı ile bu balıkların denizdeki yaşamını da izliyoruz. Bunlar bir kere denizde yaşıyorlar bundan herkes emin olsun. Denizimiz eskisi kadar kirli değil. Önümüzdeki süreçte kabul edilirse hem burası için hem de arkadamızdaki Altın Kemer Plajımız için mavi bayrak başvurusunu da yapacağız” diye konuştu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, projeyi başlatan ve devam ettiren başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ekipe teşekkür etti.

Katılımcı protokol daha sonra öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte balık salınımını gerçekleştirdi.

Levrek, Kalkan ve Çupra türlerindeki 6 bin yavru balık, Ereğli Sahili’nden denize bırakıldı.  Böylece İzmit Körfezi’ne bırakılan yavru balık sayısı 36 bine ulaştı.

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