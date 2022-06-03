İzmit Körfezi için 'eylem planı' istişaresi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri İzmit Körfezi’ne yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve yapılması öngörülen bilimsel çalışmaları istişare etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’nde yürütülen ve planlanan çalışmalar konusunda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Akademisyenleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İzmit Körfezi’ne yönelik bundan sonra yapılması planlanan bilimsel çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, eylem planı hazırlanması da ele alındı.

İzmit Körfezi’nin daha iyi yarınlara kavuşması adına gerçekleştirilen istişare toplantısında; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve planlanan çalışmalara yönelik sunum gerçekleşti.

Toplantıda ayrıca; İzmit Körfezi eylem planı hazırlanması, Kocaeli İli ve İzmit Körfezi iklim değişikliğine uyum çalışmalarının yapılması, İzmit Körfezi’nde biyoçeşitlilik ve izleme çalışmaları, İzmit Körfezi’nde küçük ve orta balıkçılığın mevcut durumu ve geliştirilmesi, arıtma tesislerinde yararlı bakterilerin kullanımı, fosfat miktarları azaltılma yöntemleri gibi pek çok başlıkta konular değerlendirilerek yapılabilecekler konuşuldu.

Çalışmalar ve yol haritasının çizilmesine yönelik detaylı istişare yapmak adına Marmara Belediyeler Birliği temsilcilerinin de katılımı ile İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde bir toplantı daha yapılması planlandı.