İzmit Kitap Günleri'nde yerel edebiyat rüzgarı esiyor

Kocaeli'ne bağlı İzmit Belediyesi'nin, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında açılışı yapılan İzmit Kitap Günleri, söyleşiler ve müzik dinletileriyle dolu dolu bir günü geride bıraktıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında İzmit Kitap Günlerinin açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 41 Marka 41 Yazar sloganıyla İzmitli yerel şair, yazar ve yayınevlerinin katkılarıyla organize edilen İzmit Kitap Günleri’nin ilk günü dolu dolu geçerken vatandaşlar yerel yazar ve şairlerin söyleşilerinde bir araya geldi.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Etkinlikler kapsamında İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneğinden Yüksel Akçayır’ın söyleşisi gerçekleşti. Şiir ve müzik dinletileriyle misafirler gün boyu keyifli vakit geçirdi. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği İzmit Kitap Günleri 26 Haziran Pazar günü 22.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.