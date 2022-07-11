İzmit Kent Orkestrası bayram neşesini zirveye taşıdı

İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza önünde düzenlenen Halk Bayramlaşması programında sahne alan İzmit Kent Orkestrası bayram neşesini doruklara çıkardıKOCAELİ (İGFA) - İzmitliler, Kurban Bayramı’nın neşesini İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Halk Bayramlaşması programıyla yaşadı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından İzmitlilerin güzel bir bayram geçirmesi için düzenlenen Halk Bayramlaşmasında bayramın mutluluğunu yaşayan İzmitliler, İzmit Belediye Bandosu ve İzmit Kent Orkestrası ile müziğe de doydu.

İZMİT KENT ORKESTRASI RÜZGARI ESTİ

Program kapsamında belediye önünde sahne alan İzmit Belediye Bandosu çaldıkları marşlar ve şarkılarla vatandaşlardan büyük alkış aldı. Halk Bayramlaşması programının finalini ise İzmit Kent Orkestrası yaptı. Ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiren İzmit Kent Orkestrası, çaldığı hareketli parçalarla bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Belediye önünü dolduran İzmitliler, büyük çoğunluğu İzmitli müzisyenlerden oluşan İzmit Kent Orkestrası ile unutamayacakları bir bayram yaşadı.

“ÇOCUKLUĞUMUZDAKİ BAYRAMLARI HATIRLARDIK”

Halk Bayramlaşması’nda gönüllerince eğlenen çocuklar, “Bizim için çok güzel bir gün oldu. Hem arkadaşlarımız hem de ailemizle birlikte buraya gelerek oyunlar oynadık, çok eğlendik” dedi. Programa katılan vatandaşlar da “Çocukluğumuzdaki bayramları hatırladık. Başkanımızın böyle bir etkinlik yaparak özellikle çocuklarımızı eğlendirmesi çok kıymetli. Güzel bir bayramlaşma oldu” diyerek Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi.