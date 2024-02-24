İzmit Kent Lokantası haftaya hizmete açılıyor

Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Alanda son hazırlıkları inceleyen Başkan Hürriyet müjdeyi vererek, “Kent Lokantası önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacak” dediKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşın kalbine dokunan projeleri bir bir hayata geçiren İzmit Belediyesi, ağır ekonomik koşullarda vatandaşlara bir nebze de olsa nefes aldıracak Kent Lokantasını hizmete geçiriyor. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunacak.

HÜRRİYET, “UYGUN VE KALİTELİ YEMEK”

Kent Lokantasında sona yaklaşan çalışmaları inceleyen Başkan Hürriyet vatandaşları bilgilendirdi. Hürriyet, “Fevziye’yi Gülümse Kafe olarak diğer sosyal tesislerimiz mantığıyla işletmeye başlamıştık. Ancak ekonomik kriz nedeniyle zor zamanlardan geçen yurttaşlarımızın bir nebze de olsa hayat koşullarını iyileştirmek, ekonomik anlamda onlara destek vermek, daha uygun ve kaliteli yemek hizmetini alabilmeleri için bir çalışma başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kent Lokantaları projesini kendimize model alarak Fevziye Çay Bahçesi’ni bir kent lokantasına dönüştürmek adına yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık.

“3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL”

Baştan sona bir tadilat yaptık, yeniledik. Masa sandalyeleri, alet edevatları yeniledik. Servis yapacağımız tüm mutfak elemanlarımız geldi. Bazı eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmaları önümüzdeki hafta bitirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Kent merkezinde çok sayıda çalışan insan var. Bu insanlarımız yemek ihtiyaçlarını gidermek için ciddi paralar harcıyor. İşte burada İBB’nin yaptığı gibi 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye vatandaşlara sunulacağı İzmit Kent Lokantası hayata geçiyor.

“KALPLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

SARBAŞ uhdesinde sosyal tesis mantığında burayı işleteceğiz. Biz sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Böylesine zorlu ekonomik koşullarda insanların cebini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. En çılgın projeler insanın hayatına dokunan projeler. Gülümse Kafelerde çayın fiyatını 3 TL’ye düşürmemiz vatandaşlardan çok güzel karşılık aldı. Güzel işler kalbe değer diye boşuna dememiştik. İnsanların kalplerine dokunmaya devam ediyoruz.

“FEVZİYE TUVALETLERİ DE İHALE BİTTİĞİNDE ÜCRETSİZ OLACAK”

Aynı zamanda birçok hizmeti ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını 1 TL yapmıştık. İhalede olduğu için ücretli olan umumi tuvaletleri ihaleleri biter bitmez ücretsiz hale getirdik. Başına da personel koyduk. Temiz pak bir şekilde hizmet veriyor. Fevziye’de bizden önce uzun süreli ihale yapıldığı için maalesef şu an için ücretli. 1 yıl sonra ihale bittiğinde orayı da ücretsiz hale getireceğiz. Bunun gibi çok sayıda sosyal hizmetimiz var.

“ESNAFIMIZI ZORA SOKMADAN”

İzmit Kent Lokantası da Gülümse Kafelerimiz gibi bu kentte marka olacak. Kent Lokantası kentimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kentin göbeğinde ulaşılabilir bir noktada herkese katkı sunacak. Çok sayıda yapalım isterdik ama esnafımız da para kazanmak zorunda. Onlar da zorluklar yaşıyorlar. O yüzden esnafı zora sokmadan tek bir noktada kent lokantasını halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.