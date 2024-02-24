Son Dakika

İzmit Kent Lokantası haftaya hizmete açılıyor

GÜNDEM 24.02.2024, 17:14
İzmit Kent Lokantası haftaya hizmete açılıyor

Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi çalışmalarda sona geldi. Alanda son hazırlıkları inceleyen Başkan Hürriyet müjdeyi vererek, “Kent Lokantası önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacak” dediKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşın kalbine dokunan projeleri bir bir hayata geçiren İzmit Belediyesi, ağır ekonomik koşullarda vatandaşlara bir nebze de olsa nefes aldıracak Kent Lokantasını hizmete geçiriyor. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunacak. 

HÜRRİYET, “UYGUN VE KALİTELİ YEMEK”

Kent Lokantasında sona yaklaşan çalışmaları inceleyen Başkan Hürriyet vatandaşları bilgilendirdi. Hürriyet, “Fevziye’yi Gülümse Kafe olarak diğer sosyal tesislerimiz mantığıyla işletmeye başlamıştık. Ancak ekonomik kriz nedeniyle zor zamanlardan geçen yurttaşlarımızın bir nebze de olsa hayat koşullarını iyileştirmek, ekonomik anlamda onlara destek vermek, daha uygun ve kaliteli yemek hizmetini alabilmeleri için bir çalışma başlattık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kent Lokantaları projesini kendimize model alarak Fevziye Çay Bahçesi’ni bir kent lokantasına dönüştürmek adına yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. 

“3 ÇEŞİT YEMEK 40 TL”

Baştan sona bir tadilat yaptık, yeniledik. Masa sandalyeleri, alet edevatları yeniledik. Servis yapacağımız tüm mutfak elemanlarımız geldi. Bazı eksiklikleri de kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmaları önümüzdeki hafta bitirip halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Kent merkezinde çok sayıda çalışan insan var. Bu insanlarımız yemek ihtiyaçlarını gidermek için ciddi paralar harcıyor. İşte burada İBB’nin yaptığı gibi 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye vatandaşlara sunulacağı İzmit Kent Lokantası hayata geçiyor. 

“KALPLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYORUZ”

SARBAŞ uhdesinde sosyal tesis mantığında burayı işleteceğiz. Biz sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Böylesine zorlu ekonomik koşullarda insanların cebini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. En çılgın projeler insanın hayatına dokunan projeler. Gülümse Kafelerde çayın fiyatını 3 TL’ye düşürmemiz vatandaşlardan çok güzel karşılık aldı.  Güzel işler kalbe değer diye boşuna dememiştik. İnsanların kalplerine dokunmaya devam ediyoruz. 

“FEVZİYE TUVALETLERİ DE İHALE BİTTİĞİNDE ÜCRETSİZ OLACAK”

Aynı zamanda birçok hizmeti ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını 1 TL yapmıştık. İhalede olduğu için ücretli olan umumi tuvaletleri ihaleleri biter bitmez ücretsiz hale getirdik. Başına da personel koyduk. Temiz pak bir şekilde hizmet veriyor. Fevziye’de bizden önce uzun süreli ihale yapıldığı için maalesef şu an için ücretli. 1 yıl sonra ihale bittiğinde orayı da ücretsiz hale getireceğiz. Bunun gibi çok sayıda sosyal hizmetimiz var. 

“ESNAFIMIZI ZORA SOKMADAN”

İzmit Kent Lokantası da Gülümse Kafelerimiz gibi bu kentte marka olacak. Kent Lokantası kentimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kentin göbeğinde ulaşılabilir bir noktada herkese katkı sunacak. Çok sayıda yapalım isterdik ama esnafımız da para kazanmak zorunda. Onlar da zorluklar yaşıyorlar. O yüzden esnafı zora sokmadan tek bir noktada kent lokantasını halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Kayserispor 27 35
9. Başakşehir 27 34
10. Sivasspor 26 34
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 26 32
13. Ankaragücü 27 29
14. Hatayspor 26 29
15. Gaziantep FK 27 29
16. Alanyaspor 26 29
17. Karagümrük 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Bodrumspor 24 43
4. Kocaelispor 23 43
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 39
7. Ahlatçı Çorum FK 24 36
8. Boluspor 23 36
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 24 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8