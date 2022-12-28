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İzmit-Kaynarca yolu 109,2 milyon lira tasarruf sağlayacak

GÜNDEM 28.12.2022, 15:41
İzmit-Kaynarca yolu 109,2 milyon lira tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile lojistik merkezi konumunda bulunan Kocaeli'nin ulaşım ağının güçlendirdiklerini vurgulayarak, proje ile yıllık 109,2 milyon TL tasarruf sağlanacağına dikkati çekti.KOCAELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit-Kandıra-Kaynarca yolu ile ilgili açıklama yaptı.

Kocaeli'nin Avrupayı Anadoluya ve Ortadoğuya bağlayan önemli kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağları güzergahında yer aldığını kaydeden Karaismailoğlu, Büyük metropollere yakınlığı, Karadeniz ve Marmara bağlantısının bulunması, şehrin sanayi, ticaret, ulaşım ve lojistik merkezi olarak gelişmesinde etken oldu" dedi.

Kandıranın İstanbul ve Kocaeli için önemli bir turistik cazibe merkezi konumunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, Türkiyede ilk defa Kandıra ilçesinde hayata geçirilecek Gıda ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile yörenin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik potansiyelinin artmasının beklendiğini vurguladı.

TOPLAM 17,2 KİLOMETRELİK KESİMİ HİZMETE AÇILDI

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, özellikle yaz aylarında günübirlik trafik yoğunluğunun da eklenmesi ile trafik hacminde ciddi artışlar yaşandığını ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

İzmit-Kandıra-Kaynarca Yolu 58,9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Proje kapsamında ilk olarak TEM Otogar K-1 Köprülü Kavşağını içeren 4,2 kilometrelik kesimi, 3 kilometrelik Çubuklubala  Çubuklu Osmaniye Varyantı ile 4 kilometrelik Cezaevi Varyantını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla, yolun Çayırköy  Çubuklubala arasında kalan 6 kilometrelik kesim daha tamamlanarak toplam 17,2 kilometrelik kesimi açtık. Açılışı yapılan kesimlerde toplam 1046 metrelik 8 adet köprü, 264 metrelik 6 adet altgeçit, 4086 metrelik 47 adet menfez ile TEM Otogar K1, Gölkent, Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Cezaevi Giriş, Cezaevi Çıkış kavşakları olmak üzere 6 adet farklı seviyeli kavşak yer aldı.

PROJE İLE YILLIK 109,2 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Proje ile şehrin merkez ilçesi olan İzmitin; Kandıra ilçesine ve Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu güzergahı üzerinden Karadeniz kıyısı boyunca uzanan turizm merkezlerine bölünmüş yol standardında bağlanacağının altını çizen Karaismailoğlu, ayrıca projenin tamamlanmasıyla bölgede yapımı planlanan limanlar ve sanayi tesislerine de yüksek standartlı bir bağlantı sağlanacağını aktardı. Karaismailoğlu, Proje; Kuzey Marmara Otoyolu, Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca-Karasu D020 aksı, TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan ana güzergahlardan biri olması bakımından önem taşımaktadır. Proje başta ağır vasıta olmak üzere yoğun trafiğe hizmet veren güzergahın trafik hacmini rahatlatmaktadır. Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla güzergahta 1,2 kilometrelik kısalma sağlanacak. Seyahat süresi 60 dakikadan 40 dakikaya indirilecek. Böylece; zamandan 84 milyon TL, akaryakıttan 25,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 109,2 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 5 bin 356 ton azaltılacak değerlendirmesinde bulundu.

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