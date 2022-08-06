İzmit İstiklal'de mesai sürüyor
İstiklal Caddesinde ekipler gece gündüz yoğun mesai harcıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi ve yan yolları yeniden düzenleme projesi kapsamında üstyapı çalışmaları büyük bir özveriyle devam ederken ekipler İstiklal Caddesi’nde taş döşeme işini gerçekleştiriyor
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 20 yılın ardından hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarının yapıldığı Fethiye Caddesi ve yan yolları yeni, modern ve şık görünüme kavuşmaya adım adım yaklaşıyor. Bu kapsamda çalışmalarına gece gündüz devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi’nde taş kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler gece gündüz mesai harcayarak bölgeyi en kısa sürede modern ve şık bir görünüme kavuşturacak.
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