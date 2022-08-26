İzmit'in 'Teleferik Projesi' Cumhurbaşkanlığı'ndan onay bekliyor

Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kente değer katacak teleferik projesi için ciddiyetle çalıştıklarının altını çizerek, “Umarız ki diğer belediyelere jet hızıyla verilen izinler bize de verilir. Yasa gereği Cumhurbaşkanlığı'ndan bir onay gerekiyor. Onay gelirse kendini çok hızlı amorti edebilecek bir sistem” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Makam Toplantı salonunda teleferik projenin sunumu yaptığı basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Hürriyet toplantıda yaptığı konuşmada, trafik sorununa bir nebze de olsa kuzey-güney bağlantılı trafiğini rahatlatabilecek bir çalışmanın teleferik projesi ile giderileceğini kaydetti.

“PROJEYİ YENİDEN YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

"Bu konuda uzman firmalarla görüştük, nereden başlamalıyız dedik. Kentte bu konuda analiz yaptık. Hangi alanlar teleferik için daha uygun düşündük. Teleferik çalışmamızda fizibilite raporu hazırlığımız oldu" diyen Başkan Hürriyet, "2020 yılında projemizi oluşturduk. Daha sonra bazı gelişmeler neticesinde projemiz yenilenmek zorunda kaldı. 2021 yılında sil baştan diyerek yeniden proje hazırlatmak durumunda kaldık. 2022 yılında hazırlanan son projemiz tamamlandı. Projemiz bütün ana hatları ve detaylarıyla birlikte hazır. Animasyonumuz orjinale yakın ölçüler kullanılarak oluşturuldu. Gönül isterdi ki bütün resmi başvurularımız onaylanmış şekilde bunun lansmanını yapalım. Ne yazık ki takıldığımız çok nokta oldu. Değiştirdiğimiz çok konular oldu. Şimdi neden o istediğimiz noktaya gelemediğimiz hakkında halkımızı bilgilendirmek istiyoruz" diye konuştu.

2019’dan bu yana yaşananları anlatan Başkan Hürriyet, ilk projede taşıma kapasitesi, projede kaç ayak olacak, bu ayakların arasındaki uzunluk ne kadar olacak, ayakların geleceği parsellerin mülkiyet durumları, kamulaştırma bedelleri, binaları kurtarıyor mu, kurtarmıyor mu? Bütün hat üzerinde teknik detayıyla birlikte raporlandığını kaydederek, "Projemizin ilk amacının turizm olması öngörüldü. Terminaller arasında paralel iki hat üzerinde sürekli dönen çok kabinli sistem planlandı. Perşembe Pazarı ile Şehitlik Mesire alanı arasındaki 2 istasyon bulunması, seyahat süresinin 6 dakika olması, iki istasyon arasında yükseklik farkının 210 metre olması, hattın yaklaşık yatay uzunluğunun 1700 metre olması, 7 direkten ve her bir direk için en fazla 20-25 metre kare alanın gerektiği direk aralıklarının eşit olması gibi bir zorunluluğunun olmadığı, sistemde 8 kişilik gondol tipi 28 adet kabinin yer alması, yıllık ortalama yolcu sayısı, amortisman süresi ve toplam maliyet öngörüldü" dedi.

İlk projemizde tüm detaylarına çalıştığımız halde gelinen son noktada ‘projeleri yok ki’ gibi bir ifadeyle de karşılaştıklarını anlatan Hürriyet, "Biz bu projeyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığının Strateji ve Bütçe Başkanlığına da sunduk. Bunu sadece dış finansmanla yapabiliriz. Bu projemiz İzmit Belediye Meclisinden onay almadı, müdürlüğe iade oldu. Büyükşehir meclisinde de hızlı bir şekilde Milli İrade Meydanında kent meydanı projesi var dendi. Bizde orayı kullanmayalım diye apar topar imar planı değişikliği yapıldı. Büyükşehir projeyi sunarken imar planı değişikliği önümüze geldiğinde kendilerine itiraz ettik" diye konuştu.

"Bizim derdimiz iş çözmek. Bu konuda gerçekten ciddiyetle çalıştık" diyen Hürriyet, "Biz de kaybedecek zamanımız yok dedik ve bu plan tadilatı sonrasında orayı kullanamayacağımız için yeni bir proje çalıştık. Başka bir başlangıç alanı belirledik. İkinci projemizde ise hattımız Anıtpark’tan başlıyor. Biz önceki projemizi de tüm meclis üyelerimize ‘Halat koparsa ne olura’ kadar anlattık. Anıtpark – Bağçeşme Teleferik Hattının alt istasyonu Anıtpark’tan başlıyor. Üst istasyon kısmı da değişti ne yazık ki. Çünkü proje değişince ayakların yeri değiştiği için yükseklikler kurtarmadı. Tarih koridoru ve üst istasyonun çevresi canlanacak. Tüm detaylara firma çalıştı. Boşta olsa sürekli dönecek bir sistem bu sistem. Güvenliği iki kat arttırılmış, üst teknolojinin kullanabileceği bir sistem. ÇED ile ilgili gerekli yazışmaları yaptık. Yine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına başvurularımızı yaptık. Şu anda haber bekliyoruz. Projenin uygulanmasıyla ilgili sonuç bekliyoruz. Sürecimiz devam ediyor. İlgili kurumlara raporlarımızı sunduk" dedi.

“KENDİSİNİ AMORTİ EDEBİLECEK BİR SİSTEM”

Hürriyet, İzmit’te teleferik projesinin kazandırılmasıyla ilgili ciddiyetle ve alanında uzman kişilerle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"Umarım bu projeyi gerçekleştirebiliriz" diyen Başkan Hürriyet, "Umarız ki diğer belediyelere diğer kurumlara jet hızıyla verilen izinler onaylanır. İnşallah bu izinler bize de verilir. Biz devletten yada hükümetten bir mali destek talep etmedik. Sadece dış kredi kullanabilmek için yasa gereği Cumhurbaşkanlığından bir onay gerekiyor. O onayı bekliyoruz. Onay gelirse kendini çok hızlı amorti edebilecek bir sistem. Hem temiz enerji hem turizme katkı verecek kentin cazibesini arttıracak bir proje. Burası kentin göbeği. Özellikle Anıtpark bölgesi, tramvay durağının da orada oluşu, tüm hatların orada kesişiyor oluşu işi kıymetli bir hale sokuyor. Süreçlerin devam ettiğini tüm kamuoyu bilsin" diye konuştu.