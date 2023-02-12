İzmit'in sobaları deprem bölgesine yollandı

İzmit Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için atıl durumdaki varillerden imal ettiği sobalar ile yakacak desteğini deprem bölgesine gönderdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketlerinin ardından yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kış şartları nedeniyle afetzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için atıl durumdaki varilleri atölyelerinde sobaya dönüştürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, imal ettiği sobalar ve köylü vatandaşlar ile belediye personellerinin desteğiyle toplanan soba ve kömürü kamyonlara yükleyerek deprem bölgesine gönderdi. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün imalatına devam ettiği sobalar, yakacak desteğiyle birlikte deprem bölgesine gönderilmeye devam edecek.

TORUN: “İLK GÜNDEN BERİ BÖLGEYE DESTEK GÖNDERİYORUZ”

Soba ve yakacak dolu araçları deprem bölgesine uğurlayan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “Deprem felaketinden dolayı ilk günden beri vatandaşlarımızla birlikte yekvücut olarak deprem bölgesine destek göndermeye çalışıyoruz. Depremin gerçekleştiği ilk gün bölgeye intikal eden başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve arama kurtarma ekibimiz çalışmalara destek vermeye devam ediyor. Ayrıca İzmit Belediyesi olarak bölgede bir aşevi oluşturduk. Oradaki sıcak yemek noktasında vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz.

Mevsimin kış olması nedeniyle vatandaşlarımızın ısınma problemlerinin hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Kendi atölyelerimizde ürettiğimiz sobalar ve köylü vatandaşlarımız ile personelimizin destekleriyle topladığımız odun ve kömürü bölgeye yolluyoruz. Vatandaşlarımıza buradan tekrar çok çok geçmiş olsun diyoruz. Emek sunan bütün arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.