İzmit'in Millet Bahçesi'nde hummalı çalışma

Kocaeli fuarı alanında yapımı hızla devam eden İzmit Millet Bahçesinde fore kazık imalatlarına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kentte yeşil alanların sayısını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kocaeli Fuarı’nda yapımına başlanan İzmit Millet Bahçesinde fore kazık imalatları devam ediyor. Millet bahçesi içerisinde yer alacak yapıların imalatlarına da başlandı.

İzmit Fuar alanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Millet Bahçesine dönüştürülüyor. Eski yapıların yıkıldığı Kocaeli Fuarı’nda zemin güçlendirilmesi için fore kazık imalatları devam ediyor. Ekipler, projenin A ve B blok kısmında fore kazık imalatını tamamladı. C ve D bloğun bulunduğu alanda fore kazık imalatına başlandı.

KAFE İMALATLARI

İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alacak yapıların imalatlarına da başlandı. Bu kapsamda proje içerisinde yer alan kafe 1’in dolgu işlemleri bitti. Kafe 1’in grobeton dökümü yapıldı. Alanda içerisinde yer alan Kafe 3’ün dolgu imalatı tamamlandı. Grobeton dökümü için hazırlık yapılıyor.