İzmit'in Kahramanmaraş'a gönderdiği yem tırları yüz güldürdü

İzmit Belediyesi kendi arazilerinde ürettiği silajları, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gönderdi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılan silaj ve probiyotik yemler çiftçinin yüzünü güldürdüKOCAELİ (İGFA) - Felaketin ilk gününden itibaren hem bölgede hem de İzmit’te depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan İzmit Belediyesi, insanların can dostu ve geçim kaynağı hayvanları da unutmadı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi olarak kullanılan 450’şer kilodan toplam 135 paket mısır ve şeker sorgumu silajını üç tıra yükleyerek depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gönderdi.

Kahramanmaraş’a gönderilen üç tırda, mısır ve şeker sorgumu silajının yanı sıra 3 bin adet de probiyotik yem katkısı maddesi yer aldı. Böylelikle İzmit Belediyesi, dışarıdan satın alma yapmadan kendi arazilerinde ürettiği silajları bölgeye gönderen ilk ve tek belediye oldu. Tırlar ulaştıktan sonra bölge kırsalındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Bölge halkı hayvanlarını da düşündükleri için İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.