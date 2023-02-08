İzmit'in iş makineleri Kırıkhan’a ulaştı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve çevre illeri etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için İzmit Belediyesinin bölgeye gönderdiği iş makineleri, Hatay Kırıkhan’a ulaştıHATAY (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve en az 10 ili etkileyen 7.7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yaraları sarmak üzere tüm birimleriyle teyakkuza geçen İzmit Belediyesi, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet treyler ve 1 tane 4*4 pickup aracı yola çıkardı. 4 operatör ve 2 şoförün yer aldığı ekip, iş makineleriyle birlikte yönlendirildikleri Hatay Kırıkhan’a ulaştı.

İlk gün sabah saatlerinde organize olarak bölgeye giden iş makineleriyle birlikte, İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve uluslararası arama kurtarma derneği İ.S.A.R. iki gündür Hatay’da kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İZBAK ve İ.S.A.R.ekipleri dün depremden 40 saat sonra Kırıkhan’da 66 yaşındaki bir kadını 12 saatlik çalışmanın ardından enkaz altından kurtarmıştı. İzmit Belediyesi iş makineleri taşıyan ikinci tırı yola çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.