İzmit halkından belediyesine büyük destek

İzmitli vatandaşlar kiralık hizmet araçlarının firma tarafından geri alınmasının ardından hizmetlerin aksamaması adına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle başkan yardımcıları ve koordinatörlerin şahsi araçlarını belediyeye vakfetmelerini takdir ederek onlarca destek mesajı gönderdiKOCAELİ (İGFA) - Uzun süredir hizmet araçlarının satın alınması yönünde mücadelesini sürdüren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet satın alma sürecinde hizmetlerin aksamaması için idari kadro ile birlikte harekete geçerek şahsi araçlarını belediye hizmetlerine tahsis etti. İdari kadronun bu hareketi halkın takdirinin toplarken vatandaşlar hizmetlerin aksamaması adına kendi araçlarını da belediyeye tahsis edebileceklerini ifade eden onlarca destek mesajı gönderdi.

İşte vatandaşlardan gelen mesajlardan bazıları:

“İhtiyaç varsa 2 tane aracımla emrinizdeyim başkanım” , “Sıkıntı yok, gerekirse vatandaş olarak biz de aracımızı veririz belediyemiz”, “Fatma abla dilerseniz, araç yetersiz olursa benim aracımda hizmetinizdedir”, “Çok yeni bir aracımız yok ama belediyenin hangi bünyesine lazımsa kardeşlerimle beraber hizmetinizdeyiz”, “Sayın başkanım, kiralık araçlarınızı almışlar siz araçları satın alana kadar benim binek aracımı da hemen Belsa’nın önüne getirip bırakabilirim. Yeter ki araçlar alınana kadar mağduriyet yaşamayın”.